MMA-kampioen Conor McGregor aangeklaagd om aanranding bij NBA-wedstrijd

Meervoudig vechtkampioen Conor McGregor is door een vrouw aangeklaagd vanwege aanranding bij de NBA Finals in Miami. De 34-jarige Ier ontkent de beschuldigingen.

McGregor zou de vrouw op 9 juni hebben aangerand in een herentoilet van het Kaseya Center in Florida, waar Miami Heat en Denver Nuggets het tegen elkaar opnamen. Miami Heat en de politie van Miami zijn een onderzoek gestart.

De vechtkampioen staat al lange tijd volop in de schijnwerpers door zijn opvallende uitspraken en wangedrag. Hij was in 2021 de best betaalde sporter ter wereld met een jaarinkomen van 150 miljoen euro.