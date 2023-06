Femke Bol loopt in beste tijd van het jaar naar zege op 400 meter horden in Oslo

Femke Bol heeft donderdag op overtuigende wijze de 400 meter horden bij de Diamond League-meeting in Oslo gewonnen. De Amersfoortse liep de beste tijd van het seizoen.

Met haar tijd was Bol dertien honderdsten sneller dan twee weken geleden in Florence. Bij die Diamond League-meeting zette de drievoudig Europees kampioene toen ook al de snelste tijd van het seizoen neer.

Eind volgende week doet Bol mee aan het EK voor landenteams. In het Poolse Chorzów komt de Nederlandse in actie op de 400 meter. Op dat nummer was Bol begin deze maand met 50,11 overtuigend de sterkste bij de FBK Games in Hengelo.