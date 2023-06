Internationale boksbond vecht besluit IOC om olympische status in te trekken aan

De internationale boksbond IBA vecht het besluit van het internationaal olympisch comité (IOC) om de olympische status in te trekken aan. De boksbond heeft beroep aangetekend bij het internationaal sporttribunaal CAS.

Boksen staat voorlopig nog op het programma van de Olympische Spelen in Parijs van 2024. De sport stond in eerste instantie niet op het programma voor de Spelen van 2028 in Los Angeles, maar het IOC lijkt deze beslissing terug te willen draaien. Omdat de IBA geschorst blijft, is het onduidelijk wie het olympisch bokstoernooi in Los Angeles organiseert.