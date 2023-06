Van Gerwen mist opnieuw World Cup of Darts na tandheelkundige ingreep

Michael van Gerwen heeft zich moeten terugtrekken voor de World Cup of Darts van komend weekend in Frankfurt. De drievoudig wereldkampioen is niet op tijd hersteld van een tandheelkundige ingreep die hij maandag onderging.

Van Gerwen zal worden vervangen door Dirk van Duijvenbode, die in het landentoernooi een koppel zal vormen met Danny Noppert.

Vorig jaar miste de hoogst geplaatste Nederlandse darter het toernooi ook al. Destijds was dat vanwege een polsoperatie. Ook toen werd de Nederlandse eer verdedigd door Noppert en Van Duijvenbode, die reikten tot de halve finale.

De World Cup of Darts bestaat sinds 2010 en is vier keer gewonnen door Nederland, voor het laatst in 2018. Destijds rekenden Van Gerwen en Raymond van Barneveld in de finale af met de Schotten Gary Anderson en Peter Wright.

Vorig jaar ging de titel naar Australië. Damon Heta en Simon Whitlock versloegen in de finale de Welshmen Gerwyn Price en Jonny Clayton.