Wordt Nederland een kickbokskampioen rijker? 'Wil een merk als Rico zijn'

Hij heeft niet alleen qua uiterlijk wat weg van Rico Verhoeven. Ook met zijn prestaties maakt Jay Overmeer indruk bij GLORY. De kickbokser kan zich zaterdag bij Collision 5 in Rotterdam Ahoy naast Verhoeven tot tweede Nederlandse wereldkampioen kronen. "Ik wil ook graag een uithangbord zijn."

Vier overwinningen in vier gevechten, waarvan drie op technische knock-out: de cijfers van Overmeer sinds zijn GLORY-debuut op 19 maart 2022 zijn indrukwekkend. De geboren Amsterdammer kan die reeks in Ahoy bekronen in een titelgevecht met Curaçaoënaar Endy Semeleer, die de kampioensriem in het weltergewicht sinds eind vorig jaar bezit.

Een zege zou voor de 26-jarige Overmeer een eerste stap kunnen zijn naar eenzelfde imperium als dat van zwaargewicht Verhoeven. Zijn beroemde landgenoot laat zich niet alleen ín de ring gelden, maar ook daarbuiten: hij doet aan acteerwerk, heeft zijn eigen merchandise en geldt al jaren als boegbeeld voor het kickboksen.

"Rico is een heel goede vechter, maar doet ook heel veel buiten de sport. Dat lijkt mij ook heel leuk om te doen. Ik wil kickboksen bij een groter publiek onder de aandacht brengen", zegt Overmeer tegen NU.nl. Met dat laatste is hij al een tijdje bezig: hij geeft al jaren personal training en verzorgt lessen voor kinderen.

Overmeer merkt dat kickboksen nog altijd een bepaald imago heeft. Hij wil zich inzetten voor een nieuwe generatie en de positieve kanten van de sport belichten. "Kickboksen is voor alle kinderen, uit alle wijken. Het vereist discipline en incasseringsvermogen, het is goed voor je zelfvertrouwen. En sporten is natuurlijk gewoon heel gezond."

'Ik kom Rico vast wel een keer tegen'

De naam van Verhoeven is nu al een paar keer gevallen. Hoe goed kennen de twee GLORY-vechters elkaar eigenlijk? "Ik heb hem nog nooit in het echt gezien. Sinds ik bij GLORY zit, heeft hij niet meer gevochten. Maar ik kom hem vast wel een keer tegen", zegt Overmeer.

Zou hij tips vragen als hij zijn idool in levenden lijve zou ontmoeten? "Geen idee, eigenlijk. Rico is een merk geworden en duikt bijvoorbeeld op in allerlei reclames. Dat is heel interessant. Het lijkt mij ook leuk om zulke dingen te gaan doen."

Door mensen van binnen én buiten het kickboksen wordt vaker de vergelijking getrokken tussen Overmeer en Verhoeven. "Ik word er af en toe op aangesproken, ja. En nu kan ik net als hij wereldkampioen worden. Of dat voor extra druk zorgt? Niet per se."

"Vroeger had je ook Nieky Holzken en Robin van Roosmalen als Nederlandse kampioenen, nu is het alleen Rico. Ik wil het stokje overnemen. Het lijkt me enorm gaaf om ook een uithangbord voor de sport te zijn."

Titelgevechten op Collision 5 Zwaargewicht (interim-titel): Antonio Plazibat (Kro)-Tariq Osaro (Nig)

Antonio Plazibat (Kro)-Tariq Osaro (Nig) Lichtzwaargewicht: Tarik Khbabez (Mar)-Mohamed Amine (Mar)

Tarik Khbabez (Mar)-Mohamed Amine (Mar) Middengewicht: Donovan Wisse (Sur)-Serkan Özcaglayan (Tur)

Donovan Wisse (Sur)-Serkan Özcaglayan (Tur) Weltergewicht: Endy Semeleer (Cur)-Jay Overmeer (Ned)

'De meeste kickboksers staan gewoon te rossen'

Andere parallellen tussen Overmeer en Verhoeven zijn dat ze al jaren met hetzelfde team werken én dat hun gevechten er technisch goed uitzien. Dat laatste mist Overmeer vaak bij collega's. "De meesten staan gewoon te rossen en zijn technisch niet goed genoeg. Dan is er hooguit één keer een knietje gegeven of een hoge trap. Vroeger draaide kickboksen veel meer om kwaliteit."

Dat hij zelf niet "gewoon staat te rossen", neemt niet weg dat Overmeer altijd de aanval zoekt en voor de knock-out gaat. "Mensen kopen een kaartje voor spektakel. Ze willen zien dat je komt om te knokken en om het af te maken."

Met die instelling stapt 'The Matrix' - een bijnaam die hij draagt dankzij een uitspraak van vechtsporticoon Melvin Manhoef - ook tegen Semeleer de ring in. Bovendien heeft hij iets recht te zetten: eind 2021 werd Semeleer bij hun titelgevecht onder de vlag van bond Enfusion uitgeroepen tot winnaar.