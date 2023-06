Femke Bol voert Nederlandse atletiekploeg voor EK landenteams aan

Femke Bol is de grote blikvanger van de Nederlandse ploeg die eind volgende week meedoet aan de EK voor landenteams. De drievoudig Europees kampioene komt in het Poolse Chorzów in actie op de 400 meter.

Het wordt voor de 23-jarige Bol haar eerste optreden sinds ze begin deze maand in actie kwam op de FBK Games. In Hengelo was ze op de 400 meter overtuigend de beste.

In Chorzów laat Bol de 400 meter horden, haar favoriete onderdeel, schieten. Cathelijn Peeters neemt op die discipline haar plek in. Peeters liep onlangs onder de limiet voor de WK van augustus in Boedapest.

Naast Bol bestaat de 43-koppige Nederlandse ploeg voor de landen-EK uit onder anderen sprintster Lieke Klaver, hordeloopster Nadine Visser, Europees kampioene kogelstoten Jessica Schilder en Europees indoorkampioen hoogspringen Douwe Amels.