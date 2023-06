Smaakmaker Jokic leidt Denver Nuggets naar eerste NBA-titel in clubhistorie

Denver Nuggets heeft voor het eerst in de clubhistorie de NBA-titel veroverd. Het team van MVP Nikola Jokic won de vijfde wedstrijd met 94-89 van Miami Heat en bepaalde de eindstand in de best-of-sevenserie op 4-1.

Jokic was met 28 punten en 16 rebounds wederom van cruciaal belang voor de Nuggets. De Servische smaakmaker maakte tien van zijn punten in het laatste kwart, waarmee hij zijn team nadrukkelijk op sleeptouw nam.

Met dat puntenaantal was Jokic een van de positieve uitzonderingen in de Ball Arena in Denver, waar de spanning bij een deel van de spelers een grote rol leek te spelen. Vooral in de beginfase hadden beide teams onnodig veel balverlies en waren de afstandsschoten niet bepaald zuiver.

Een van de spelers bij wie het moeizaam liep, was Jimmy Butler. Bij Miami Heat moest het vooral van hem komen, maar veelzeggend was zijn mislukte actie in de laatste minuut. Met één punt achterstand miste hij een driepunter, waardoor Miami Heat de titel definitief kon vergeten.

Het betekent de eerste titel voor Denver Nuggets, dat sinds 1976 in de NBA speelt. Miami Heat blijft op drie titels staan. De ploeg uit Miami greep het kampioenschap in 2006, 2012 en 2013.

Nikola Jokic na het binnenhalen van de titel. Foto: AP

Jokic: 'Klus is geklaard'

"De klus is geklaard. We kunnen naar huis", reageerde de 28-jarige Jokic in eerste instantie koeltjes midden in de feestvreugde. Maar even later werd ook hij overmand door emoties toen zijn familie de vloer betrad om de titel met hem te vieren.

Jokic gaat de boeken in als de absolute ster van dit seizoen en pakte naast de NBA-titel niet geheel verrassend ook de prijs voor MVP van de NBA Finals. Hij was niet alleen de speler met de meeste punten (600), maar ook met de meeste rebounds (269) en assists (190).