Hockeyers nemen revanche voor zeperd door Australië nu wél te verslaan

De Nederlandse hockeyers hebben maandag in de Pro League revanche genomen voor hun recordnederlaag tegen Australië. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee was de Australiërs ditmaal wél de baas in Eindhoven: 5-2.

Oranje incasseerde vrijdag nog een gevoelige tik met de grootste thuisnederlaag ooit. Die wedstrijd, eveneens gespeeld in Eindhoven, eindigde in 2-7.

Maandag liet Nederland zien daar lering uit te hebben getrokken. Na het eerste kwart stond het al 3-1. Timo Boers zorgde voor de 1-0 en na de gelijkmaker van de Australiër Nathan Ephraums scoorden ook Tjep Hoedemakers en Duco Telgenkamp.

In het tweede kwart bracht Jeremy Hayward de spanning terug (3-2), waarna opnieuw Telgenkamp en Boers - met treffers verdeeld over de laatste twee kwarten - de eindstand bepaalden.

Oranje had de zege nodig, want in de vorige zeven Pro League-wedstrijden werd pas drie keer gewonnen. Zaterdag werd al beterschap getoond door koploper India met 3-2 te verslaan.