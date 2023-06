Herlings komt hard ten val bij MXGP in Duitsland en loopt nekklachten op

Jeffrey Herlings is zondag hard ten val gekomen bij Grand Prix van Duitsland in de MXGP. De Brabander liep daarbij nekklachten op en ging niet meer van start in de tweede manche.

De 28-jarige Herlings vloog aan het einde van de eerste manche over de kop in het Duitse Teutschenthal. De tweevoudig wereldkampioen was daarvoor bezig aan een goede race, waarbij hij onder anderen WK-leider Jorge Prado na een fel gevecht passeerde.

Met pijn aan zijn nek kon Herlings de race wel afmaken, maar hij moest genoegen nemen met een plek in de achterhoede. Hij heeft zich inmiddels in het ziekenhuis laten onderzoeken, maar de resultaten daarvan zijn nog niet bekend.

In maart maakte Herlings nog zijn rentree in de Grand Prix van Argentinië. Daarvoor stond hij een jaar aan de kant vanwege een gebroken hiel.

Herlings' rivaal Jorge Prado won beide manches en dus ook de Grand Prix. Glenn Coldenhoff eindigde in de tweede manche als tweede.