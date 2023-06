Djokovic klopt Ruud op Roland Garros en vestigt record met 23e Grand Slam-titel

Novak Djokovic heeft zondag op Roland Garros zijn 23e Grand Slam-titel veroverd. De 36-jarige Serviër was in de finale in drie sets te sterk voor de Noor Casper Ruud: 7-6 (1), 6-3 en 7-5.

Djokovic had het in de eerste set lastig tegen Ruud, maar trok in de tiebreak aan het langste eind. In de twee daaropvolgende sets had hij aan een break genoeg om de eindzege in de wacht te slepen.

Djokovic is door zijn eindzege nu alleen recordhouder wat betreft meeste Grand Slam-titels in het mannentennis. Sinds zijn Australian Open-zege in januari deelde hij dit record met Rafael Nadal, die door blessureleed afwezig was op Roland Garros.

Het is de derde titel voor Djokovic in Parijs. In 2016 en 2021 was hij ook al de beste op het graveltoernooi. Hij versloeg destijds respectievelijk Andy Murray en Stéfanos Tsitsipás. Djokovic is de eerste speler sinds de invoering van het proftennis die elke Grand Slam minimaal drie keer heeft gewonnen.

Djokovic, die het toernooi begon als de mondiale nummer drie, is vanaf maandag de nieuwe nummer één van de wereld. Hij neemt die plek over van de Spanjaard Carlos Alcaraz, die vrijdag in de halve finales in vier sets verloor van 'The Djoker'.

Meeste Grand Slam-titels: 1. Novak Djokovic - 23

2. Rafael Nadal - 22

3. Roger Federer - 20

4. Pete Sampras - 14

5. Björn Borg - 11

Djokovic slaat op beslissende momenten toe

Djokovic en Ruud maakten in de eerste set veel onnodige fouten, maar vermaakten het publiek op het Court Philippe-Chatrier ook met geweldige punten. Djokovic verloor meteen zijn eigen servicegame, maar herpakte zich even later.

Na een spectaculaire rally van 28 slagen trok Djokovic de stand gelijk, waarna een tiebreak volgde. De Serviër had dit toernooi alle vijf tiebreaks gewonnen en ook de zesde werd een prooi voor de tennislegende.

Djokovic sloeg in het tweede bedrijf bij de eerste servicegame van Ruud meteen toe. De 24-jarige Noor, die vorig jaar de finale verloor van veertienvoudig winnaar Nadal, liep vervolgens achter de feiten aan. De mondiale nummer vier sloeg beduidend minder winners dan zijn opponent (7 om 15).

Frustraties bij Casper Ruud tijdens de finale. Foto: ANP

Djokovic boekt 94e ATP-zege

De derde set stevende af op de tweede tiebreak van de partij, maar bij een 5-5-stand gaf Ruud het in zijn eigen opslagbeurt volledig weg. Djokovic kreeg drie breakpoints, maar had aan één genoeg om de voorsprong te pakken.

Na 3 uur en 15 minuten spelen maakte Djokovic het met zijn tweede matchpoint af. Na afloop zocht hij zijn naasten op de tribune op. Dat gebeurde onder het toeziend oog van sterren als Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappé en Tom Brady, die allemaal in het stadion zaten.

Djokovic staat inmiddels op 94 ATP-titels. Naast drie eindzeges op zowel Roland Garros als de US Open won hij Wimbledon zeven keer en was hij tienmaal de sterkste op de Australian Open.

Djokovic en Ruud zullen zich na een pauze richten op het grasseizoen. Op maandag 3 juli begint Wimbledon, de derde Grand Slam van het jaar. Djokovic verdedigt in Londen zijn titel. Vorig jaar won hij de finale van Nick Kyrgios.