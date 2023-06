Djokovic klopt Ruud op Roland Garros en schrijft historie met 23e Grand Slam-titel

Novak Djokovic heeft zondag op Roland Garros zijn 23e Grand Slam-titel veroverd. De 36-jarige Serviër was in de finale in drie sets te sterk voor de Noor Casper Ruud: 7-6 (1), 6-3 en 7-5.

Djokovic had het in de eerste set lastig tegen Ruud, maar trok in de tiebreak aan het langste eind. In de twee daaropvolgende sets had hij aan een break genoeg om de eindzege in de wacht te slepen.

Djokovic is door zijn eindzege nu alleen recordhouder wat betreft meeste Grand Slam-titels in het mannentennis. Sinds zijn Australian Open-zege in januari deelde hij dit record met Rafael Nadal, die door blessureleed afwezig was op Roland Garros.

Het is de derde titel voor Djokovic in Parijs. In 2016 en 2021 was hij ook al de beste op het graveltoernooi. Hij versloeg destijds respectievelijk Andy Murray en Stéfanos Tsitsipás.

Door zijn zege is Djokovic vanaf maandag de nieuwe nummer één op de wereldranglijst. Hij neemt die plek over van de Spanjaard Carlos Alcaraz, die vrijdag in de halve finale in vier sets verloor van 'The Djoker'.

Meeste Grand Slam-titels: 1. Novak Djokovic - 23

2. Rafael Nadal - 22

3. Roger Federer - 20

4. Pete Sampras - 14

5. Björn Borg - 11