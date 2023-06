Hockeysters zien indrukwekkende zegereeks eindigen door verlies tegen Australië

De Nederlandse hockeysters zijn zondag voor het eerst in ruim een jaar niet tot winnen gekomen. De ploeg van bondscoach Paul van Ass verloor na shoot-outs van Australië, nadat het duel in Eindhoven na zestig minuten in 3-3 was geëindigd.

Oranje begon nog goed aan het duel en opende al na zes minuten de score via Maria Verschoor. Brooke Peris bracht Australië elf minuten later uit een strafcorner langszij, waarna Yibbi Jansen even later uit een strafcorner voor de 2-1 zorgde.

Nog voor rust boog Australië de achterstand om in een voorsprong. Ambrosia Malone (strafcorner) en Maddison Brooks vonden het doel namens 'The Hockeyroos'. Felice Albers maakte kort daarna de 3-3, waarna in de tweede helft niet meer gescoord werd.

Shoot-outs moesten daarom de beslissing brengen en daarin verloor Oranje met 1-2. Alleen Xan de Waard kwam tot scoren namens Nederland, terwijl Marijn Veen, Freeke Moes, Verschoor en Frédérique Matla misten.

Zo kwam er voor de Nederlandse hockeysters een einde aan een indrukwekkende reeks van negentien overwinningen. Oranje ging op 4 juni 2022 in een Pro League-duel met Engeland voor het laatst onderuit.

Ook leed Nederland liet voor het eerst dit seizoen punten liggen in de Pro League. De wereldkampioen won de eerste zeven wedstrijden. Afgelopen donderdag haalden Oranje in Eindhoven nog met 7-2 uit tegen Australië. Twee dagen later werd China met 4-2 verslagen.