Ferrari wint 24 uur van Le Mans bij terugkeer na halve eeuw afwezigheid

Ferrari heeft zondag na vijftig jaar afwezigheid de 24 uur van Le Mans gewonnen. Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi en James Calado vormden het beste coureurstrio in de Franse raceklassieker. Het is de eerste algehele overwinning van de Scuderia op Le Mans sinds 1965.

Ferrari versloeg met name Toyota, dat de afgelopen vijf edities van de race met weinig tegenstand had gewonnen. Dit jaar keerden grote namen als Porsche, Cadillac, Peugeot en dus Ferrari terug, wat een harde maar fraaie strijd in de Hypercar-topklasse opleverde. Daarin trok de Ferrari met startnummer 51 aan het langste eind.