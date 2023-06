Arantxa Rus wint in Spanje tweede titel van 2023, Hartono de beste in Portugal

Arantxa Rus heeft zondag het WTA-toernooi in La Bisbal d'Empordà op haar naam geschreven. De 32-jarige tennisster was in de finale van het graveltoernooi in twee sets te sterk voor de Hongaarse Panna Udvardy: 7-6 (2), 6-3.

Rus (WTA-114) had zich door het bereiken van de finale in Spanje al verzekerd van een terugkeer in de mondiale top 100.

De Nederlandse had in de eerste set veel moeite met Udvardy (WTA-97), maar trok de beslissende tiebreak relatief eenvoudig naar zich toe. Ze won de tweede set met twee breaks voorsprong.

Voor Rus is het de tweede toernooizege in 2023. Ze was in maart de beste op het ITF-toernooi in het Colombiaanse Anapoima.