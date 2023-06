Venus Williams maakt veel los in Rosmalen: 'Hebben een legende gestrikt'

Venus Williams speelt dinsdag op het Libéma Open in Rosmalen voor het eerst een wedstrijd in Nederland. Directeur Marcel Hunze is in extase door de aanwezigheid van de Amerikaanse tennisicoon. "Venus heeft er zin in, ze is enorm gemotiveerd."

De 42-jarige Williams prijkte - net als haar inmiddels gepensioneerde zusje Serena - al jarenlang op het verlanglijstje van Hunze. Toen de toernooidirecteur te horen kreeg dat de meervoudig Grand Slam-winnares mikte op een rentree na vijf maanden blessureleed, kwam hij snel in actie.

"We hebben altijd contact met allerlei managers om te kijken wat de plannen van de spelers zijn voor het grasseizoen", zegt Hunze tegen NU.nl. "Op een gegeven moment was duidelijk dat Venus op gras wilde spelen. Toen hebben we haar meteen een wildcard aangeboden."

Het enige internationale grastoernooi van Nederland heeft met Williams een van de succesvolste tennissters ooit in huis gehaald. De voormalige nummer één van de wereld won in het enkelspel vijf keer Wimbledon en tweemaal de US Open. In het dubbelspel veroverde ze veertien Grand Slam-titels. Daarnaast werd ze viermaal olympisch kampioen. Hunze: "We hebben een legende gestrikt."

Venus en Serena Williams pakten samen drie keer olympisch goud bij het dubbelspel. Foto: Getty Images

Williams doet denken aan Navrátilová

Williams blijft immens populair, hoewel ze in de loop der jaren is afgegleden naar plek 696 op de wereldranglijst. De kaartverkoop van het Libéma Open kwam in een stroomversnelling na de bekendmaking van haar komst. "Het is moeilijk te zeggen of dat alleen komt door Venus", benadrukt Hunze. "Er zijn meer topspelers aanwezig."

Bekende namen als Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Tallon Griekspoor, Victoria Azarenka en Bianca Andreescu komen in actie op het Autotron in Rosmalen. Daartegenover staan de afzeggingen van onder anderen titelverdediger Tim van Rijthoven, Botic van de Zandschulp, Félix Auger-Aliassime, Elina Svitolina en Belinda Bencic.

Dankzij Williams zal er hoe dan ook een speciale sfeer op het toernooi hangen, meent Hunze. Hij moet terugdenken aan de deelname van Martina Navrátilová in 2005. De Tsjechisch-Amerikaanse icoon kreeg op haar oude dag, net als Williams, een wildcard. "Het was erg bijzonder om te zien wat zo'n legende allemaal teweegbracht bij de media en de fans. Hetzelfde gevoel hebben we nu met Venus."

Indrukwekkende erelijst Venus Williams: Enkelspel: 49 WTA-titels, 7 Grand Slam-titels, 1x olympisch goud

Dubbelspel: 22 WTA-titels, 14 Grand Slam-titels, 3x olympisch goud

McEnroe: 'Venus is een liefhebber'

Ook in de Verenigde Staten wordt uitgekeken naar de entree van Williams op de baan in Rosmalen. Dinsdag treedt de veterane aan tegen de 25 jaar jongere Céline Naef (WTA-202) uit Zwitserland. "Ze is een echte liefhebber, dat blijkt", zegt tennislegende John McEnroe tegenover NU.nl. "Ze is 42 jaar en binnenkort ook nog jarig (17 juni, red.). Dan moet je veel van je lichaam vragen."

McEnroe acht Williams niet kansloos voor de eindzege op het Libéma Open, hoewel ze dit jaar pas twee partijen heeft gespeeld. Haar laatste wedstrijd op gras was in juli vorig jaar. "Gras is haar beste ondergrond", zegt de analist van Eurosport. "De rally's zijn korter, waardoor het voor haar makkelijker zal zijn om haar ding te doen."