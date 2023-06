Ferrari en Toyota strijden om winst in enerverende 24 uur van Le Mans

Met twee derde van de 24 uur van Le Mans verreden heeft Ferrari zondagochtend de leiding in handen van de Franse klassieker. Het Italiaanse team heeft net als de grote concurrent Toyota nog één auto over in de strijd vooraan.

Cadillac volgt de twee leidende auto's op de derde plaats. Porsche en Peugeot zijn in grote problemen geraakt.

Met nog acht uur te gaan op zondagochtend nam de Ferrari met startnummer 51 van Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi en James Calado de leiding over van de Toyota met startnummer 8. De strijd is zeker nog niet gestreden en ook beide leidende auto's zijn al tegen problemen aangelopen. Zo raakte Pier Guidi aan het begin van de nacht veel tijd kwijt toen de Ferrari van de Italiaan uit de grindbak getakeld moest worden.

Toyota, dat net als Ferrari met twee auto's begon, raakte de startnummer 7 kort daarna kwijt nadat Kamui Kobayashi buiten zijn schuld om een aanvaring had met meerdere auto's, waarbij ook Giedo van der Garde in zijn LMP2 bij betrokken was. Ook de Nederlander verloor daarbij veel tijd. Ferrari heeft nog wel twee auto's in de strijd, al verloor de startnummer 50 in de nacht enkele ronden vanwege een lek door een steen.

Cadillac heeft met de startnummer 2 nog een auto in dezelfde ronde als de leider, die op de derde plaats ligt. De startnummer 3 van onder anderen Renger van der Zande heeft ondanks een hele reeks problemen de vierde plaats in handen, maar kijkt wel tegen een ronde achterstand aan.

De enig overgebleven Toyota van Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryō Hirakawa strijd met Ferrari 51 om de zege. Foto: Getty Images

Problemen en crashes voor Porsche en Peugeot

Porsche en Peugeot lijken uitgeschakeld voor de winst na diverse problemen en crashes. Het fabrieksteam Penske Porsche had zondagochtend de auto met startnummer 6 nog in de ronde van de leiding, tot Kevin Estre in zijn jacht op de Cadillac op de vierde plaats knullig van de baan schoot.

Het Duitse merk begon met vier auto's. Daarvan raakte het de startnummer 75 zaterdag al kwijt, crashte nummer 38 terwijl coureur Ye Yifei aan de leiding ging, en kreeg nummer 5 ook problemen. Ook de twee auto's van Peugeot werden na een bemoedigende zaterdag getroffen door crashes en problemen.

Harde strijd door het hele veld heen

Door het drukbezette deelnemersveld in de belangrijke topklasse Hypercar is sinds de start op zaterdagmiddag een gevecht uitgebroken dat al de nodige fraaie momenten opleverde. Ferrari, Toyota, Porsche, Peugeot en Cadillac hadden alle op een bepaald moment in de race de leiding in handen.

Ook in de LMP2-klasse en de GT-klasse is de strijd nog lang niet gestreden. Team WRT van oud-Formule 1-coureur Robert Kubica nam daar met nog 7,5 uur te gaan de LMP2-leiding over. Tijmen van der Helm en Job van Uitert liggen in deze klasse vijfde met hun auto van Panis Racing. Bij de GT's maakt Nicky Catsburg met zijn Corvette-team steeds meer terrein goed na een probleemvol begin van de race. Vooraan leidt de Porsche met startnummer 56.

De finish van de 24 uur van Le Mans is om 16.00 uur.