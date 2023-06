Hockeysters blijven foutloos in Pro League dankzij moeizame zege op China

De Nederlandse hockeysters hebben zaterdag met de nodige moeite de ongeslagen status in de Pro League behouden. In Eindhoven won Oranje met 4-2 van China, dat onder leiding staat van oud-bondscoach Alyson Annan.

Oranje had drie dagen geleden nog geen kind aan China (4-0-zege), maar zaterdag ging het in Eindhoven beduidend moeizamer. Na ruim een kwartier kwam Nederland zelfs op een 1-0-achterstand door een goal van Jiangxin He, die het eindstation van een strafcornervariant was.