Hockeyers herstellen zich tegen koploper India van grootste thuisnederlaag ooit

De Nederlandse hockeyers hebben zich zaterdag in Eindhoven hersteld van de grootste thuisnederlaag ooit. Een dag na het pijnlijke verlies tegen Australië werd er in de Pro League met 3-2 gewonnen van India. De hockeysters wonnen eerder op de dag met 4-2 van China, dat onder leiding staat van oud-bondscoach Alyson Annan.

De hockeyers hadden na de 2-7-nederlaag van vrijdag tegen Australië wat recht te zetten en begonnen voortvarend tegen India. Duco Telgenkamp zette Oranje al in de zesde minuut op voorsprong, maar door een treffer van Sanjay was 1-1 de ruststand.

Na rust werd het verschil gemaakt in Eindhoven: het werd 3-1 via Boris Burkhardt en een strafcorner van Tjep Hoedemakers. Gurjant Singh verkleinde de marge een kwartier voor tijd tot één doelpunt, maar de voorsprong van Nederland hield stand.

Ondanks het verlies blijft India met zeven overwinningen uit vijftien duels de koploper in de Pro League. Voor Oranje was het pas de zevende wedstrijd. Slechts twee van de eerste zes duels werden gewonnen.

De hockeymannen krijgen maandag kans op revanche tegen Australië, dat vrijdag dus veel te sterk was. De 2-7-nederlaag kwam in de buurt van de grootste verliespartij ooit. Die leed Oranje op de Olympische Spelen van 1968 tegen Pakistan (6-0).

De hockeysters hadden drie dagen geleden nog geen kind aan China (4-0-zege), maar zaterdag ging het in Eindhoven beduidend moeizamer. Na ruim een kwartier kwam Nederland zelfs op een 1-0-achterstand door een goal van Jiangxin He, die het eindstation van een strafcornervariant was.