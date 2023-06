Swiatek klopt Muchová in spannend duel en wint voor derde keer Roland Garros

Iga Swiatek heeft zaterdag voor de derde keer Roland Garros gewonnen. De nummer één van de wereld was in een spannende finale in drie sets te sterk voor Karolína Muchová. Het werd 6-2, 5-7 en 6-4

De pas 22-jarige Swiatek leek aanvankelijk op weg naar een eenvoudige overwinning, maar in de tweede set ging het nadat zij op een 3-0-voorsprong was gekomen toch nog mis voor de Poolse. Muchova knokte zich knap terug en won de set met 7-5.

In de derde set kwam Swiatek twee keer terug van een break achterstand. In de negende game overleefde ze opnieuw een breakpoint en kwam zo op een 5-4-voorsprong. In de game daarna wist Swiatek de Tsjechische voor de derde keer te breken, waarmee de partij beslist was.

Swiatek, die zonder setverlies de halve finale had bereikt, gold voorafgaand aan de wedstrijd als de torenhoog favoriet. Muchová, de nummer 43 van de wereld, mocht al enigszins van geluk spreken dat zij de eindstrijd had bereikt. In de halve finale overleefde ze nog een matchpoint tegen Aryna Sabalenka.

Karolína Muchová moest in de finale van Roland Garros haar meerdere erkennen in Iga Swiatek. Foto: Getty Images

Swiatek heeft vier Grand Slam-zeges op zak

Swiatek, die voor de vierde keer in een Grand Slam-finale stond, was in 2020 en 2022 ook al de beste in de Franse hoofdstad. Vorig jaar schreef de Poolse ook al de US Open op haar naam. Alle vier Grand Slam-finales die zij heeft gespeeld wist ze dus ook te winnen.

Voor de 26-jarige Muchová was het de eerste keer dat zij in de finale van een Grand Slam stond. Op Roland Garros was de Tsjechische zelfs nog nooit verder gekomen dan de derde ronde. Muchová was twee jaar geleden al wel halvefinaliste op de Australian Open.