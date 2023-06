Denver Nuggets nog maar één zege verwijderd van historische NBA-titel

De basketballers van Denver Nuggets zijn één zege verwijderd van hun eerste titel ooit in de NBA. De club uit de Amerikaanse staat Colorado versloeg Miami Heat in Florida met 95-108, waardoor de voorsprong nu 3-1 is.

Aaron Gordon was de grote man in de vierde finalewedstrijd. De Amerikaan maakte 27 punten, vier meer dan vedette Nikola Jokic. De Serviër verzwikte zijn enkel in het eerste kwart en stond daardoor een paar keer langs de kant.

Volgens Gordon kwam de kracht van Denver Nuggets bovendrijven in de vierde finale. "We hebben elke keer andere spelers die kunnen uitblinken", zei hij tegen Amerikaanse media. "Dit team weet die spelers steeds te vinden."

In het vorige duel zorgden Jokic en teamgenoot Jamal Murray namens de Nuggets nog voor een unieke NBA-prestatie door allebei een triple-double - in drie categorieën in de dubbele cijfers - te noteren. Murray kwam in de vierde finalewedstrijd tot vijftien punten.