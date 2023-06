Keniaanse concurrent van Sifan Hassan loopt tweede wereldrecord in een week

De Keniaanse atlete Faith Kipyegon heeft voor de tweede keer in een week tijd een wereldrecord verbeterd. Na haar toptijd van zondag op de 1.500 meter scherpte de concurrent van Sifan Hassan vrijdag bij de Diamond League in Parijs het wereldrecord op de 5.000 meter aan.

De 29-jarige Kipyegon kwam tot een tijd van 14.05,20. Daarmee was ze bijna anderhalve seconde sneller dan de oude toptijd van Letesenbet Gidey, die in oktober 2020 14.06,62 liet noteren.

In Parijs hield Kipyegon uitgerekend Gidey achter zich. De Ethiopische, die nog wel in het bezit is van het wereldrecord op de 10.000 meter, kwam in 14.07,94 als tweede over de finish.

Kipyegon verbeterde een week geleden bij de Diamond League in Florence ook al het wereldrecord op de 1.500 meter. Met 3.49,11 liep ze het acht jaar oude record van de Ethiopische Genzebe Dibaba (3.50,07) uit de boeken en dook ze als eerste vrouw ooit onder de grens van 3.50.

Na afloop waarschuwde Kipyegon Hassan en haar andere concurrenten. "Er komt nog meer. Ik werk er nog aan om sneller te lopen dan 3.49", zei de tweevoudig olympisch en wereldkampioene op de 1.500 meter.

Hassan was niet van de partij in Parijs. De Nederlandse komt over ruim twee maanden wel in actie bij de WK in Boedapest, die op 19 augustus beginnen. Het is nog onduidelijk welke afstanden ze daar loopt, maar de 5.000 en de 10.000 meter liggen het meest voor de hand.

Foto: Getty Images

Ook Ingebrigtsen en Girma lopen wereldrecord

Niet alleen Kipyegon, maar ook de Noor Jakob Ingebrigtsen en de Ethiopiër Lamecha Girma zorgden voor een wereldrecord in Parijs. Ingebrigtsen, olympisch kampioen op de 1.500 meter, verbeterde de 26 jaar oude mondiale toptijd op de incourante 2 mijl: 7.54,10. Het oude record stond sinds 1997 op naam van de Keniaan Daniel Komen (7.58,61).

Girma scherpte het record op de 3.000 meter steeple aan. Hij liep met 7.52,11 onder het negentien jaar oude record van de Qatarees Saif Saaeed Shaheen, die in 2004 in Brussel tot 7.53,63 kwam. Het persoonlijk record van Girma stond sinds vorig jaar op 7.58,68.

In Parijs deden twee Nederlandse atletes mee. Lieke Klaver eindigde in 50,32 als vijfde op de 400 meter en was ruim een seconde langzame dan winnares Marileidy Paulino (49,12) uit de Dominicaanse Republiek.