Oranjehockeyers gaan af tegen Australië met grootste thuisnederlaag ooit

De Nederlandse hockeyers hebben vrijdag hun grootste thuisnederlaag ooit geleden. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee gaf in Eindhoven niet thuis tijdens de Pro League-wedstrijd tegen Australië: 2-7.

Halverwege keek Oranje al tegen een 1-5-achterstand aan. In het eerste kwart scoorden Tom Craig en Lachlan Sharp voor de Australiërs. Via Nathan Ephraums, opnieuw Craig en Jeremy Hayward werd het alsmaar pijnlijker voor Oranje, dat via Miles Bukkens iets terugdeed.