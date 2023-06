EK-titels, olympische kwalificatie en Femke Bol: wat zijn de Europese Spelen?

Ruim 7.000 sporters komen van 21 juni tot en met 2 juli in actie op de Europese Spelen in het Poolse Krakau. Bij dit evenement doen Nederlandse atleten mee aan liefst achttien olympische sporten. Bij elf sporten gelden de Europese Spelen ook als EK. Wat kan je vanaf woensdag verwachten?

De Europese Spelen zijn een terugkerend multisportevenement. Ze worden om de vier jaar georganiseerd door het Europees olympisch comité (EOC) en steevast voor in het jaar vóór de Olympische Zomerspelen.

Bij negentien sporten zijn de Europese Spelen onderdeel van kwalificatie voor de Spelen van volgend jaar. Nederlanders doen in Polen bij het breakdance, kanovaren, triatlon, handboogschieten, tafeltennis (alleen gemengd dubbel), schoonspringen, judo (alleen teamonderdeel), schieten, boksen en synchroonzwemmen mee aan een officieel kwalificatie-evenement voor Parijs 2024.

Bij 3x3-basketbal, BMX freestyle, schermen (alleen voor de teamranking), mountainbike, taekwondo en badminton zijn er voor de Nederlanders belangrijke punten te verdienen voor olympische kwalificatie.

Bij elf olympische sporten zijn er in Polen ook Europese titels te verdienen. Het gaat om atletiek, mountainbike, judo, synchroonzwemmen, schermen, kanovaren (vlakwater sprint en wildwater slalom), BMX freestyle, badminton, schoonspringen en de moderne vijfkamp. Niet elk EK is even belangrijk. Atletiek, judo en schermen organiseren alleen een Europees kampioenschap voor landenteams.

Femke Bol is met afstand de bekendste naam in de Nederlandse ploeg voor de Europese Spelen. De drievoudig Europees kampioene is de blikvanger van de 43-koppige selectie voor de EK atletiek voor landenteams.

Andere bekende Nederlandse deelnemers in Krakau zijn judoka's Kim Polling en Sanne van Dijke en mountainbikers Puck Pieterse, Anne Terpstra, Fem van Empel en Milan Vader. Voormalig judoka Mark Huizinga, olympisch kampioen in 2000, is de chef de mission van het Nederlandse team. Bekijk hier alle Nederlandse deelnemers.

Nederland won 29 medailles bij de Europese Spelen van 2019. Met negen keer goud, dertien keer zilver en zeven keer brons eindigde de Nederlandse ploeg als vijfde op de medaillespiegel in Minsk. Baan- en wegwielrennen waren met vijftien podiumplaatsen (zeven keer goud, zeven keer zilver en één keer brons) de grote motor van dat succes. Die twee sporten staat in Polen niet meer op het programma.

Rusland en Belarus zijn vanwege de oorlog in Oekraïne uitgesloten van deelname aan de Europese Spelen in Polen. De twee bondgenoten werden in 2019 nog respectievelijk eerste en tweede op de medaillespiegel. De organisatoren van Krakau 2023 - Het EOC en het Poolse olympisch comité - gaan daarmee in tegen de aanbevelingen van het internationaal olympisch comité (IOC). Het IOC vindt dat Russische en Belarussische onder neutrale vlag zouden moeten kunnen terugkeren in internationale competitie.

In Krakau staat pas de derde editie van de Europese Spelen op het programma. Het toernooi werd eerder georganiseerd in Bakoe (2015) en Minsk (2019). De Europese Spelen zijn een kopie van de African Games, Asian Games en Pan American Games, die al tientallen jaren bestaan. Het Europese multisportevenement is voorlopig nog niet zo succesvol of bekend als die varianten.

Je moet de Europese Spelen niet verwarren met het eveneens relatief nieuwe multi-EK. Die gecombineerde Europese kampioenschappen stonden vorig jaar in München voor de tweede keer op het programma. Dat evenement wordt net als de Europese Spelen om de vier jaar georganiseerd. Dat is niet de enige overeenkomst; zes van de sporten die op het multi-EK te bewonderen zijn, zijn ook aangesloten bij de Europese Spelen.

Toch bestaan de twee evenementen naast elkaar. Er is sprake van een bestuurlijke concurrentiestrijd tussen de Europese sportbonden (die het multi-EK organiseren) en het EOC. Beiden evenementen hopen in de toekomst hét continentale sporttoernooi te zijn waar Europese sporters en fans naar uitkijken.