Ferrari pakt bij terugkeer na vijftig jaar direct pole voor 24 uur van Le Mans

Ferrari begint de 24 uur van Le Mans zaterdag vanaf pole position. De Italiaan Antonio Fuoco was donderdagavond de snelste op het 13,6 kilometer lange Circuit de la Sarthe. Teamgenoot en landgenoot Alessandro Pier Guidi pakte de tweede startplaats, voor de Toyota's van Brendon Hartley.

Ferrari is na 50 jaar terug in de hoogste klasse van Le Mans met twee 499P-Hypercars. Ze nemen het onder meer op tegen Toyota, dat de afgelopen jaren weinig tegenstand had in de Franse autosportklassieker. In de strijd om de poleposition werd een eerste tik uitgedeeld door de Italianen, die al de hele voorbereiding snel zijn.