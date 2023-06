Boksbond IBA walgt van 'puur politiek besluit' IOC na intrekken olympische status

De internationale boksbond IBA heeft donderdag fel uitgehaald naar het internationaal olympisch comité (IOC), dat naar alle waarschijnlijkheid de olympische status van de IBA wil intrekken. De boksbond noemt de plannen weerzinwekkend en spreekt van een walgelijk en puur politiek besluit.

De IBA verwerpt alle beschuldigingen van het IOC. "We hebben ervoor gezorgd dat de IBA transparant is en onze resultaten zijn publiekelijk erkend door internationale experts. Maar er is één organisatie die er niet in geïnteresseerd is om onze enorme vooruitgang te zien", wijst IBA-voorzitter Kremlev naar het IOC. "We zien ons nu genoodzaakt om een eerlijk onderzoek te eisen van een bekwaam hof. Het is een walgelijk en puur politiek besluit."