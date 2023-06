Nuggets leiden mede dankzij unieke score Jokic en Murray weer in NBA Finals

Denver Nuggets heeft donderdag weer de leiding genomen in de NBA Finals. De ploeg van coach Michael Malone won de derde wedstrijd tegen Miami Heat met 94-109. De stand in de best-of-sevenserie is nu 2-1.

De Nuggets dankten de zege met name aan sterspelers Nikola Jokic en Jamal Murray. Ze noteerden allebei een triple-double: Jokic zorgde voor 32 punten, 21 rebounds en 10 assists, terwijl Murray goed was voor 34 punten, 10 rebounds en 10 assists.

Het was in een NBA-wedstrijd nog nooit gebeurd dat twee spelers van hetzelfde team tot een triple-double met minstens dertig punten kwamen. Ze zorgden bovendien voor de eerste dubbele triple-double in een NBA-finale.

Coach Malone was onder de indruk van wat Jokic en Murray in het derde finaleduel lieten zien. "Dit was met afstand hun beste wedstrijd samen in de zeven jaar dat ze samenspelen."

De 2,11 meter lange Jokic, die voor de achtste keer in vijftien wedstrijden en voor het vierde duel op rij tot een triple-double kwam, bleef bescheiden. "Ik ben vooral blij dat we de wedstrijd hebben gewonnen", zei de sterspeler van de Nuggets.