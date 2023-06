Hockeysters hervatten Pro League met simpele zege op China van Annan

De Nederlandse hockeysters hebben woensdag de Pro League hervat met een eenvoudige overwinning op China. Oranje was in Eindhoven met 4-0 te sterk voor de ploeg van oud-bondscoach Alyson Annan.

Felice Albers opende al na twee minuten de score. Toen Luna Fokke een minuut later haar eerste interlanddoelpunt maakte, leek een monsterzege in de maak. Die bleef uit, mede doordat Oranje elf strafcorners verprutste. Marijn Veen en Joosje Burg tilden de score wel naar 4-0.

Voor Nederland was het duel met oud-bondscoach Annan, die in 2022 bij Nederland werd ontslagen vanwege een angstcultuur in de ploeg, de eerste Pro League-wedstrijd in een half jaar tijd. De afgelopen maanden stonden voor de internationals in het teken van de Hoofdklasse, die Amsterdam vorige week won ten koste van SCHC.

Nederland is door de zege in Eindhoven na vijf wedstrijden nog foutloos in de Pro League. Omdat Oranje de afgelopen maanden niet speelde, wacht deze zomer een moordend schema voor de ploeg van bondscoach Paul van Ass. In de komende 27 dagen speelt Nederland nog elf wedstrijden in de Pro League.

De Nederlandse hockeyers komen woensdagavond in actie. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee speelt om 19.40 uur op het complex van Oranje-Rood tegen India. De mannen wonnen dit seizoen pas een van hun vier wedstrijden in de Pro League. Begin dit jaar pakten ze wel brons bij het WK in India.