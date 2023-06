Internationale boksbond gaat olympische status verliezen om Russische invloeden

Het internationaal olympisch comité (IOC) gaat naar alle waarschijnlijkheid de olympische erkenning van de internationale boksbond IBA intrekken. De bond, die sterke Russische invloeden heeft, heeft niet voldaan aan de eis om hervormingen in te voeren.

Door de schorsing nam het IOC de verantwoordelijkheid voor de kwalificatie- en olympische wedstrijden op de Spelen van Tokio in 2021. De chaos heeft ertoe geleid dat de olympische status van de sport onzeker is.

Boksen staat voorlopig nog op het programma van de Olympische Spelen in Parijs van 2024. De sport werd niet opgenomen in het voorlopige programma voor de Spelen van 2028 in Los Angeles, maar het IOC lijkt deze beslissing nu te willen terugdraaien. Naar alle waarschijnlijkheid nemen de leden van het IOC het advies van het bestuur op 22 juni definitief over.