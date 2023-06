Deal met omstreden Saoedische tour schokt golfwereld: 'Schade is onherstelbaar'

Het rommelt flink in de internationale golftop. Het nieuws dat de PGA Tour en European Tour gaan samenwerken met de omstreden LIV Golf Invitational Series heeft voor veel opgetrokken wenkbrauwen gezorgd. Topgolfer Rory McIlroy windt er geen doekjes om: "Ik haat LIV nog steeds."

Het bericht van de samenwerking met de LIV Golf Invitational Series, een toernooireeks die gefinancierd wordt door Saoedi-Arabië, overrompelde dinsdag veel topspelers van de PGA Tour. Ze moesten het in de media vernemen.

Later die dag was er een bijeenkomst van de PGA Tour. De gemoederen liepen hoog op. Met name voorzitter Jay Monahan moest het ontgelden. Nadat hij lang de Saoedi-Arabische invloed op het golf verwerpelijk had genoemd en zelfs de slachtoffers van 9/11 erbij had gehaald, bleek hij toch overstag te zijn gegaan. Er klonk dan ook een luide roep om zijn vertrek.

Topspeler McIlroy stond altijd aan de zijde van Monahan, maar werd net als zijn collega's verrast door de samenwerking. "Ik voel me een soort offerlam", zei de 34-jarige Noord-Ier woensdag op een persconferentie. "Terwijl ik altijd mijn nek heb uitgestoken."

"Als ik niet naar mezelf kijk, maar naar het grotere plaatje, dan denk ik dat dit uiteindelijk goed is voor de golfsport. We kunnen nu beginnen met het verenigen van de sport op het hoogste niveau. Deze samenwerking geeft ook financiële zekerheid voor de toekomst."

Splijtzwam in het golf

De entree van de omstreden Saoedische tour vormde lang een splijtzwam in het golf. Topspelers als Phil Mickelson, Dustin Johnson en Brooks Koepka maakten de lucratieve overstap. De kritiek vanwege de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië lieten ze van zich af glijden.

McIlroy was fel tegenstander van deze omstreden LIV Golf Invitational Series. Daar is door de kersverse deal geen verandering in gekomen. "Ik haat LIV nog steeds", zei McIlroy zonder omhalen. "Ik hoop dat het verdwijnt en dat is eigenlijk ook wat ik verwacht. We kunnen de mannen die zijn overgestapt ook niet zomaar weer verwelkomen. Ze hebben de PGA Tour onherstelbare schade toegebracht. "

"Maar goed, of je het nou leuk vindt of niet: het Saoedische fonds blijft in golf investeren. Het voordeel van deze nieuwe situatie is dat de PGA Tour nu deze geldstromen kan controleren."