Honderd jaar na de eerste editie in 1923 wordt dit weekend de 24 uur van Le Mans verreden in Frankrijk. De autosportklassieker belooft een kraker te worden dankzij een flink uitgebreid deelnemersveld. Grote namen keren terug en de gevestigde orde moet aan de bak. NU.nl zet alle belangrijke informatie over een van de oudste en bekendste autoraces op een rij.

Eerst de hoofdklasse van het evenement. Daarin had Toyota vijf jaar lang het rijk alleen, maar dat is nu afgelopen. Namen van formaat mengen zich weer in de strijd: Ferrari, Porsche, Peugeot en Cadillac. Vooral die eerste drie merken hebben hun strepen verdiend op Le Mans. In totaal hebben ze de klassieker 31 keer gewonnen.

Hypercar of LMDh? In de Le Mans-topklasse doen twee soorten auto's mee: de Hypercars en de LMDh's. Hypercars worden volledig door een fabrikant gebouwd, dus chassis, auto én hybridesysteem. LMDh staat voor Le Mans Daytona hybrid. Dit zijn auto's met een standaard chassis en hybridesysteem, met de motor van een autofabrikant.

Ferrari na vijftig jaar terug

Ferrari keert na vijftig jaar terug in de topklasse van Le Mans. Het Italiaanse merk bouwde een eigen Hypercar, de 499P. Qua snelheid kan de nieuwe Ferrari zich al aardig meten met Toyota, maar de Japanners waren met hun gelouterde team in de eerste races van het overkoepelende WEC-seizoen nog een maatje te groot. Ferrari werkt samen met het gelieerde raceteam AF Corse, dat al jaren de GT-auto's van de Scuderia runt. Ferrari brengt twee Hypercars aan de start, met als bekende naam Antonio Giovinazzi in startnummer 51.

Veelvraat Porsche kan het niet laten

Ook Porsche is terug, al duurde dat zeker geen vijftig jaar. In 2017 deed de sportwagenfabrikant voor het laatst mee. Die editie leverde de negentiende Porsche-zege op, waarna de laatste grote tegenstander van Toyota tijdelijk stopte. Porsche werkt nu samen met de Amerikaanse racegigant Penske, dat vorige week nog de Indianapolis 500 won. De 963 waarmee Porsche aan de start verschijnt, is een LMDh, dus de fabrikant bouwt de auto niet helemaal zelf. Er zijn drie inschrijvingen, waaronder startnummer 38 met steun van NFL-legende Tom Brady.

De Ferrari 499P (voor) en Porsche 936 (achter). Foto: Getty Images

Cadillac mét Renger van der Zande

Cadillac is ook terug, na eerdere deelnames aan het begin van de eeuw. De Amerikanen doen net als Porsche mee met een LMDh. En Cadillac komt met een Nederlander aan de start: Renger van der Zande rijdt in de (gele) auto nummer 3, samen met de ervaren Sébastien Bourdais en Scott Dixon. Cadillac heeft in totaal drie auto's ingeschreven. Tot nu toe was de V-Series.R de derde auto in het World Endurance Championship (WEC), achter Toyota en Ferrari.

Renger van der Zande in de Cadillac V-Series.R. Foto: Getty Images

Peugeot valt op zonder achtervleugel

Peugeot maakt zijn rentree na een laatste deelname in 2011. Drie keer wonnen de Fransen de race, voor het laatst in 2009. Peugeot is nu terug met een Hypercar: de 9X8. De auto valt op door het ontbreken van een achtervleugel. Peugeot heeft twee Hypercars ingeschreven, waarvan startnummer 93 wordt bestuurd door oud Formule 1-coureurs Paul di Resta en Jean-Éric Vergne. Het Franse team heeft vooralsnog moeite om op snelheid te komen.

Toyota is gelouterd en topfavoriet

Toyota zelf blijft topfavoriet voor de eindzege. De Japanners rijden ook met twee Hypercars, die worden gereden door de coureurstrio's die de laatste twee edities van Le Mans wonnen. Bekende namen zijn onder anderen Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Kamui Kobayashi. Laatstgenoemde Japanner is naast coureur ook teambaas van Toyota. Met bakken aan recente ervaring is het Japanse team de maatstaf in het langeafstandsracen. Ondanks de flinke tegenstand dit jaar blijft Toyota dus favoriet.

De Hypercars van Peugeot (voor) en Toyota (achter). Foto: Getty Images

Mindere goden: Glickenhaus en Vanwall

De topklasse bestaat verder uit de twee auto's van het team van de Amerikaanse filmproducent en regisseur James Glickenhaus. De Glickenhaus SCG 007 is net als de films van de naamgever niet van het hoogste niveau. Daarnaast is er nog de Vanwall Vandervell 680 van oud-Formule 1-teambaas Colin Kolles. Ook rond dit team zijn de verwachtingen niet hooggespannen.

Balance of Performance Om het veld gelijkwaardig te houden wordt in Le Mans een Balance of Power (BoP) gehanteerd. Met extra gewicht, beperking van het vermogen en elektrisch vermogen en duur van de tankstops wordt geprobeerd evenwicht aan te brengen. Zo hebben Toyota (37 kilo) en Ferrari (24 kilo) voorafgaand aan de race flink wat strafgewicht gekregen.

LMP2, de klasse met de meeste Nederlanders

De LMP2-klasse is het tegenovergestelde van de Hypercars. Alle auto's zijn namelijk hetzelfde. Er zijn 24 inschrijvingen en dat zijn louter auto's van de Franse racefabrikant Oreca met een motor van het Britse Gibson.

Het komt in LMP2 dus nog meer aan op coureurs en teams. En er staat nogal wat bekende raceformaties aan de start: Prema en AF Corse uit Italië, het Britse Jota Sport en United Autosports (van McLaren-baas Zak Brown), het Franse Alpine en het Belgische WRT.

In deze klasse doen de meeste Nederlanders mee: Bent Viscaal (Prema), Robin Frijns (WRT), Giedo van der Garde (Graff Racing), Tijmen van der Helm en Job van Uitert (Panis Racing). Frijns won de race in 2021 in de LMP2-klasse. Ho Pin-Tung deed dat in 2017.

Bent Viscaal in de Oreca-Gibson LMP2 van de Italiaanse topformatie Prema. Foto: Getty Images

Speciale gast uit de VS Als speciale gast verschijnt ook een NASCAR-auto aan de start. Deze Amerikaanse Chevrolet-stockcar, die enigszins is aangepast aan de vereisten van Le Mans, wordt bestuurd door Formule 1-kampioen Jenson Button, zevenvoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson en Le Mans-winnaar Mike Rockenfeller.

GT-veld enigszins uitgekleed

Het GT-veld van Le Mans is kleiner geworden en samengevoegd in één klasse: de LMGT-AM. De coureurstrio's zijn hier een mix van professionele coureurs en amateurs. De speciale klasse met louter profs is verdwenen. Porsche heeft ook geen fabrieksinschrijvingen meer voor deze categorie. Alle Porsche 911's worden gerund door privéteams.

Ferrari doet in combinatie met AF Corse nog wel mee bij de GT's, net als Corvette. De Amerikanen hebben één fabrieksauto aan de start, met achter het stuur onder anderen Nicky Catsburg. De Nederlander won vorige maand nog de 24 uursrace op de Nürburgring. De opvallendste amateur is zonder meer Michael Fassbender. De Ierse acteur doet voor de tweede keer mee aan de 24 uur van Le Mans.

De Porsche 911 met startnummer 56 is een opvallende verschijning in het GT-veld. Foto: Getty Images

Waar en wanneer kan ik kijken?

Grote delen van de race worden uitgezonden door RTL 5, RTL 7 en Eurosport. De hele race is te zien op de streamingsapp van Le Mans of de WEC zelf, waar een abonnement voor alleen de race is af te sluiten.