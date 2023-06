Dit kunnen we in 2023 nog verwachten van Rico Verhoeven en zijn rivalen

Het gevecht om de interim-titel tussen Antonio Plazibat en Tariq Osaro vormt zaterdag een nieuw hoofdstuk in de zwaargewichtdivisie van GLORY. Wereldkampioen Rico Verhoeven verwacht nog dit jaar zijn rentree te maken. Wat mogen we in 2023 nog verwachten in de aansprekende gewichtsklasse?

Bij afwezigheid van Verhoeven roept GLORY bij het evenement Collision 5 in Rotterdam Ahoy een interim-wereldkampioen uit. Verhoeven staat mede door een knieblessure al ruim anderhalf jaar aan de kant. De Kroaat Plazibat en de in Amersfoort opgegroeide Nigeriaan Osaro zijn achter Verhoeven de hoogstgeplaatste zwaargewichten op de GLORY-ranglijst.

De winnaar van het gevecht om de interim-titel vecht later dit jaar met Verhoeven om de 'echte' wereldtitel. De in vorm verkerende Plazibat zou in maart al een confrontatie met Verhoeven aangaan. Daar ging een streep door toen de Nederlander in januari zwaar geblesseerd raakte aan zijn knie.

Het is nog niet bekend wanneer Verhoeven weer in de ring stapt. Wel is het de bedoeling dat hij zijn kampioensgordel nog dit jaar verdedigt. Vermoedelijk zien we hem in het najaar weer in actie. De exacte datum hangt af van het herstel van zijn knieblessure.

Met Badr Hari meldt zich in de komende maanden een andere grote naam weer aan het front. De 38-jarige Marokkaan, die in oktober vorig jaar nog een punt achter zijn carrière leek te zetten, staat op 9 september in Parijs tegenover de vijf jaar oudere Brit James McSweeney. Hari zal gebrand zijn op een overwinning; in zijn laatste zeven gevechten bleef hij zonder zege.

Bij het gevecht tussen Hari en McSweeney staat ook een ticket voor de Grand Prix van december op het spel. GLORY blaast het prestigieuze achtmanstoernooi, dat in het verleden grote kampioenen voortbracht, na tien jaar nieuw leven in. Voor de Grand Prix-winnaar ligt geen wereldtitel, maar wel een cheque van een half miljoen dollar (bijna 477.000 euro) klaar.

Zwaargewichten kunnen dit jaar bij verschillende GLORY-evenementen hun deelname aan de Grand Prix veiligstellen. Tot nu toe zijn Osaro en de Fransman Sofian Laïdouni zeker van een plekje. Daar komen dus nog zes anderen bij, onder wie Hari of McSweeney. Het is nog niet bekend of Verhoeven ook meedoet aan het toernooi.

Wie weet verschijnen ook namen als Alistair Overeem en Jamal Ben Saddik dit jaar nog in de ring. Beide topvechters zitten momenteel een dopingschorsing uit die in oktober afloopt. Deelname aan de Grand Prix is dus niet helemaal ondenkbaar voor de Nederlander en de Belgische Marokkaan.