Twee Chinese snookerspelers levenslang geschorst om rol in omkoopschandaal

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Chinese snookeraars Liang Wenbo en Li Hang zijn dinsdag levenslang geschorst vanwege hun rol in het matchfixingschandaal. De andere acht betrokken spelers kregen een langdurige schorsing van de internationale snookerbond WPBSA.

Yan Bingtao, die in 2021 de Masters won, is voor vijf jaar geschorst. Zhao Xintong, die vorig jaar de sterkste was op het UK Championship, moet een schorsing van twintig maanden uitzitten.