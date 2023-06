Meeste Nederlandse sporters mogen niet hele Spelen in olympisch dorp blijven

Nederlandse sporters die in de zomer van 2024 deelnemen aan de Olympische Spelen van Parijs moeten twee dagen nadat hun tak van sport is afgelopen het olympisch dorp verlaten. Zo wil NOC*NSF voor iedereen een optimaal prestatieklimaat creëren.

De twee dagen gaan in als de laatste wedstrijd in hun tak van sport is afgelopen. De olympiërs zijn na twee dagen vrij om een ander verblijf in de Franse hoofdstad te regelen of met een "mooie TeamNL-terugreis" naar huis te gaan.

De sporters kunnen er alsnog voor kiezen bij de sluitingsceremonie te zijn. Zij worden dan met een speciale TeamNL-bus weer naar Parijs gebracht.

"We hebben voor twee dagen gekozen, omdat we niet willen dat je na je deelname haast moet maken. Je moet ervan kunnen genieten dat je olympiër of paralympiër bent", zegt topsportdirecteur André Cats in de TeamNL Parijs Podcast.

De atleten behouden hun accreditatie en hebben gedurende de Spelen toegang tot het olympisch dorp en het TeamNL-huis. Het enige wat ontbreekt is een slaapplek. "Zo zorgen we ervoor dat de sporters die in de tweede week in actie komen zich volledig kunnen focussen op hun wedstrijden", legt Cats uit.

Pittige discussies met atletencommissie

"We hebben hier met de atletencommissie best een aantal pittige discussies over gehad", legt Cats uit. "De reacties lopen uiteen. Sommige sporters zijn teleurgesteld, maar er is ook begrip."

"Ik snap de teleurstelling goed, omdat je vier of acht jaar lang hebt toegewerkt naar je droom. Maar we proberen voor iedereen dezelfde omstandigheden te creëren. Ik denk dat we meer dan ooit het hele team in de spotlights gaan zetten."

Bijna de helft van de Nederlandse deelnemers slaapt sowieso niet in het olympisch dorp. Onder anderen de roeiers, paardensporters, wielrenners en handballers slapen in hotels buiten Parijs. "Maar zij kunnen net als de sporters die in het olympisch dorp verblijven gebruikmaken van de twee opties", laat een woordvoerder van NOC*NSF dinsdag aan NU.nl weten.