Eerste man die 100 meter onder de tien seconden liep overleden

Atleet Jim Hines is zaterdag overleden. De Amerikaan, die als eerste mens ooit de 100 meter onder de tien seconden liep, werd 76 jaar oud.

Bij de Olympische Spelen van 1968 in Mexico finishte Hines op de 100 meter in een handgeklokte tijd van 9,9. Het record kwam uiteindelijk na een elektronische meting als 9,95 in de boeken terecht.