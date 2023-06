Miami Heat voorkomt met comeback nieuwe zege Denver Nuggets in NBA Finals

Miami Heat heeft zondagavond de stand in de NBA Finals gelijkgetrokken. De ploeg won de tweede wedstrijd tegen Denver Nuggets met 111-108.

De stand in de best-of-seven-series is nu 1-1. De eerste ontmoeting werd vrijdag mede dankzij uitblinker Nikola Jokic (27 punten) met 104-93 gewonnen door Denver Nuggets, dat nooit eerder in de finale stond en dus ook nog nooit kampioen werd.

In de tweede ontmoeting was Jokic met 41 punten opnieuw op dreef, maar het was dit keer niet voldoende voor de Nuggets. De ploeg van de Servische sterspeler begon voor eigen publiek nog wel goed en had in het tweede kwart zelfs een marge van vijftien punten.

Miami Heat vocht zich zoals zo vaak dit seizoen terug. Bam Adebayo haalde met nog 48 seconden op de klok met een reeks vrije worpen de belangrijke zege binnen. Jamal Murray had nog wel de kans om de stand gelijk te trekken, maar zijn driepunter ging er niet in. Voor Denver Nuggets was het de eerste nederlaag voor eigen publiek in de play-offs.