Femke Bol moet wennen aan populariteit: 'Ze denken dat ik een superhuman ben'

Femke Bol geniet, maar moet ook wennen aan haar populariteit én het verwachtingspatroon. De 23-jarige atlete, die zondag in een uitverkocht FBK Stadion in Hengelo de 400 meter heeft gewonnen, merkt dat er veel is veranderd sinds haar wereldrecord in februari.

Anderhalf uur voordat ze zondag in actie kwam bij de FBK Games, werd Bol van alle atleten al het hardst toegejuicht. En vlak voor de start zag ze tot haar verbazing dat een enorm spandoek met haar beeltenis over de tribune werd uitgerold.

"Het is ongekend wat er allemaal gebeurde. Echt supergaaf", zei Bol een paar minuten later. Zoals verwacht had ze de 400 meter gewonnen. Met overmacht.

Het contrast met pakweg twee jaar geleden is enorm. Toen stond Bol voor het eerst in het hoofdprogramma van het grootste Nederlandse atletiekevenement en had ze nog geen olympische of WK-medaille. Laat staan een wereldrecord. Nu was ze de ster van het evenement, met een heus 'Femke Bol-vak' in het FBK Stadion en een 'Femke Bol-lounge'.

"Het is wennen. Op zich ben ik in Nederland al langer redelijk groot. Maar nadat ik in München drie Europese titels had gepakt, nam dat toe. En na het wereldrecord is het ontploft."

Femke Bol won de 400 meter bij de FBK Games in 50,11. Foto: ANP

'Ik ben gewoon als iedereen'

Vier maanden geleden zorgde Bol in Apeldoorn voor mondiale atletieksensatie door op de 400 meter indoor het 41 jaar oude wereldrecord van Jarmila Kratochvílová uit de boeken te lopen.

Die recordrace heeft haar status veranderd, merkt Bol. "Afgelopen vrijdag bij de Diamond League in Florence wilden heel veel mensen wat van me. Mensen schreeuwden soms als ze me zagen. En eenmaal terug op Schiphol werd ik wel drie keer herkend. Dat is heel bijzonder, maar het voelt ook een beetje raar. Mensen denken volgens mij dat ik een soort superhuman ben."

De Amersfoortse voelt dat absoluut niet zo. "Ik ben zo gewoon als iedereen, alleen loop ik harder dan anderen. Dat moet ik me blijven realiseren. Daar praat ik ook over met mijn omgeving en met andere atleten als Lieke (Klaver, red.) en Liemarvin (Bonevacia, red.). Die helpen me daarbij. Er komt veel op me af."

Femke Bol na haar winst op de 400 meter. Foto: ANP

'Daar mag ik hartstikke trots op zijn'

Ook op de baan is er veel veranderd voor Bol, die deze zomer in Boedapest gaat strijden om de wereldtitel op de 400 meter horden. Door haar opmars van de laatste jaren wordt er keer op keer een toptijd van haar verwacht.

"Dat is niet vervelend, want ik verwacht ook veel van mezelf. Maar ik moet me soms wel realiseren dat ik dat niet niet altijd kan waarmaken."

Bol noemt haar tijd (50,11) op de FBK Games als voorbeeld. "In eerste instantie baalde ik, omdat ik een 49'er wilde lopen. Maar dat hoeft niet. 50,11 is een hartstikke goede tijd, mijn derde tijd op de 400 meter outdoor ooit. Daar mag ik heel trots op zijn. En dat ben ik ook."