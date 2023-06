Sifan Hassan voldoet ook aan limiet op 1.500 meter en heeft drie opties op WK

Sifan Hassan heeft zondag bij de FBK Games in Hengelo ruimschoots voldaan aan de WK-limiet op de 1.500 meter. De Nederlandse kan daardoor op de WK in augustus in Boedapest drie afstanden lopen, al is de kans niet groot dat ze dat ook gaat doen.

De dertigjarige Hassan klokte in het FBK Stadion 3.58,12, terwijl de WK-limiet 4.03,50 is. Het was Hassans eerste 1.500 meter in bijna twee jaar, maar dat deerde haar dus niet. Ze was veel sneller dan de concurrentie en won.

Hassan bleek voldoende hersteld van haar inspanning op zaterdagavond. Toen liep ze op eigen verzoek een 10.000 meter in het FBK Stadion, de afstand waarop ze olympisch kampioen is. Haar tijd van 29.37,80 was de beste van dit jaar in de wereld.

Naast de 1.500 meter en de 10.000 meter mag Hassan op de WK ook meedoen aan de 5.000 meter. In 2021 liep ze op de Spelen in Tokio alle drie de afstanden en pakte twee keer goud (10.000 en 5.000 meter) en een keer brons (1.500 meter).

Sifan Hassan liep na haar winst een ereronde. Foto: ANP

Hassan loopt geen marathon op WK

In Boedapest wil Hassan in principe twee afstanden lopen. Een combinatie van de 5.000 en de 10.000 meter lijkt de reëelste optie, maar het is nog lang niet duidelijk wat de meervoudig wereldkampioen doet. "We zullen zien", zei ze zondag na haar winst op de 1.500 meter in Hengelo.

Het is wel zeker dat Hassan op de WK geen marathon loopt. In april maakte ze in Londen haar marathondebuut en bekroonde dat met de overwinning in een Nederlands record van 2.18.33. Nu richt ze zich weer volledig op de baan en de FBK Games waren haar eerste baanwedstrijden van 2023.

Komende week vliegt Hassan terug naar de Verenigde Staten, waar ze woont en traint. Het is nog onduidelijk welke wedstijden ze nog loopt in de aanloop naar de WK, die op 19 augustus begint in de Hongaarse hoofdstad.

Eerder op zondag snelde Femke Bol naar winst op de 400 meter bij de FBK Games. Op de 200 meter finishte Lieke Klaver als tweede in een persoonlijk record (22,51).