Femke Bol loopt op overtuigende wijze naar winst op 400 meter bij FBK Games

Femke Bol heeft zondag bij de FBK Games op overtuigende wijze de 400 meter gewonnen. De 23-jarige Nederlandse klokte in Hengelo 50,11 en was daarmee een klasse apart.

De 50,11 was de snelste tijd ooit op de 400 meter voor vrouwen bij de FBK Games, al bleef Bol wel ruim boven haar persoonlijk record van 49,44. Met die tijd veroverde ze in de zomer van 2022 de Europese titel.

Bol had graag onder de vijftig seconden willen lopen, maar dat lukte niet. Ze kan veel sneller, zo bewees ze afgelopen winter tijdens de NK indoor in Apeldoorn.

In Apeldoorn liep Bol 49,26 liep. Ze dook daarmee onder het 41 jaar oude wereldrecord indoor van de Tsjechische Jarmila Kratochvilova (49,59).

De finish van Femke Bol. Foto: ANP

Bol gaat in Boedapest voor wereldtitel

Bol liep in Hengelo haar eerste 400 meter van dit seizoen. Ze zal er niet veel lopen, omdat de focus ligt op de 400 meter horden. Op dat nummer wil ze deze zomer in Boedapest proberen de wereldtitel te veroveren.

Vrijdag won Bol met overmacht in Florence de 400 horden in 52,43. Dat was haar veertiende zege op rij op het onderdeel in de Diamond League.

Sydney McLaughlin, regerend wereld- en olympisch kampioen op de 400 meter horden, zal op de WK in Boedapest hoogstwaarschijnlijk de grote concurrente van Bol zijn. De Amerikaanse houdster van het wereldrecord loopt bijna nooit wedstrijden in Europa.