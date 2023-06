Herlings boekt in Letland ondanks val 103e GP-overwinning

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondag met een dubbelslag de Grand Prix van Letland op zijn naam geschreven. Ondanks een valpartij in de eerste manche klopte de Brabantse motorcrosser de WK-leider Jorge Prado en Fransman Romain Febvre.

In de tweede manche was Prado als eerste weg, maar Fransman Febvre zette de achtervolging in en stak de WK-leider voorbij. Herlings, die op een derde plek reed, nam na zeven rondes de tweede plek van Prado over. In de dertiende ronde profiteerde Herlings van de fouten van koploper Fevbre en kwam hij met vijf seconden voorsprong als winnaar over de finish.

In de eerste manche waren Prado en Herlings een klasse apart. Ondanks een valpartij zette Herlings met nog twee rondes te gaan een achtervolging in. De 28-jarige Brabander kwam, met een voorsprong van liefst zeven seconden op Prado, als eerste over de finish.

Herlings boekte in Letland zijn 4e GP-zege van het seizoen en zijn 103e in totaal. De Nederlandse recordhouder pakte vijftig punten en is nog maar vijftien punten verwijderd van klassementsleider Prado. Op 11 juni staat in Duitsland de negende Grand Prix van het seizoen op het programma.

"Het was heel zwaar", zei Herlings aan de finish. "Maar ik ben blij met het resultaat. Op naar Duitsland, daar komen we volgende week alweer in actie."