Van Gerwen wint US Darts Masters: 'Nooit gewonnen op zo'n bijzondere plek'

Michael van Gerwen heeft in de nacht van zaterdag op zondag de US Darts Masters in New York gewonnen. De drievoudig wereldkampioen liet in de finale geen spaan heel van de Canadees Jeff Smith: 8-0.

Van Gerwen zette de eindstrijd in met een twaalfdarter en profiteerde daarna van enkele missers van Smith. De Nederlander noteerde met 91,09 geen uitzonderlijk hoog gemiddelde, maar zijn niveau was ruimschoots voldoende om zich te ontdoen van de nummer 68 van de wereld.

Eerder op de dag was Van Gerwen in de halve eindstrijd nog ontsnapt aan uitschakeling, toen Rob Cross bijna 167 uitgooide in de beslissende leg. Onze landgenoot kroop door het oog van de naald en zegevierde met 7-6.

Voor Van Gerwen betekent zijn triomf in New York zijn achttiende titel op een toernooi die deel uitmaakt van de World Series of Darts. Anderhalve week geleden nog schreef hij de Premier League Darts op zijn naam.

De US Darts Masters werden afgewerkt in de fameuze Madison Square Garden, waar talloze sport- en muzieksterren hebben gespeeld en opgetreden. "Ik heb nog nooit een titel gewonnen op zo'n iconische plek", verhaalde Van Gerwen. "Deze kan ik dus ook weer afstrepen."