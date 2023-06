Sifan Hassan viert rentree op baan met winst 10.000 meter bij FBK Games

Sifan Hassan heeft zaterdag met een overwinning op de 10.000 meter bij de FBK Games haar rentree op de atletiekbaan gemaakt. De dertigjarige Nederlandse klokte 29.37,81 en dat is de snelste tijd van het seizoen.

Hassan bleef ruim boven het wereldrecord van de Ethiopische Letesenbet Gidey (29.01,03), maar mag wel meer dan tevreden zijn over haar rentree. Het is pas zes weken geleden dat ze atletiekhistorie schreef door in Londen bij haar eerste marathon naar de zege te lopen.

De organisatie van de FBK Games gooide speciaal voor Hassan het programma om. Het stadion in Hengelo ging zaterdag al open voor de 10.000 meter, de favoriete afstand van Hassan. Zo kan ze zondag tijdens het hoofdprogramma nog de 1.500 meter lopen.

Duizenden toeschouwers kwamen naar het stadion om te kijken hoe Hassan was hersteld van haar debuutmarathon, waar ze het Nederlands record verbeterde (2:18.33). Vervolgens nam ze twee weken rust. Vooral de eerste vijf dagen voelde het alsof haar benen kapot waren.

Blijdschap bij Sifan Hassan na haar winnende 10.000 meter. Foto: ANP

Hassan was wereldkampioen op 10.000 meter

Toch voelde Hassan zich voldoende hersteld om in Hengelo een 10.000 meter te lopen en zondag tijdens het hoofdprogramma een 1.500 meter. De tweevoudig olympisch kampioene controleerde de race over 10.000 meter. Alleen Alice Aprot Nawowuna uit Kenia kon haar lang volgen. Maar ook zij moest Hassan in de laatste ronde laten gaan.

Hassan liep twee jaar geleden zo'n beetje solo een wereldrecord op de 10.000 meter bij de FBK Games. Haar recordtijd van 29.06,82 hield overigens maar kort stand, want Gidey dook er twee dagen later onder. De komende maanden zal Hassan louter op de baan actief zijn, met de WK in augustus in Boedapest als piekmoment.

Het is zeker dat ze in de Hongaarse hoofdstad niet meedoet aan de marathon. Maar welke afstanden ze wel loopt, is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk houdt ze het op twee afstanden en dan liggen de 5.000 en de 10.000 meter voor de hand. Op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio liep Hassan ook nog de 1.500 meter en pakte ze brons.