Nieuwe techniek betaalt zich nu al uit voor Bol: 'Maar het is nog erg wennen'

Femke Bol had niet verwacht dat ze al in de eerste wedstrijden van haar outdoorseizoen de vruchten zou plukken van een aanpassing in haar techniek op de 400 meter horden. De atlete noteerde vrijdag in haar tweede wedstrijd wederom een voortreffelijke tijd.

"Ik ben hier superblij mee", zei Bol bij de NOS enthousiast na haar superieure zege bij de Diamond League-wedstrijd in Florence. Met een toptijd van 52,43 seconden verpulverde ze de concurrentie. Bovendien liet het opnieuw zien dat het maken van langere passen haar naar een hoger niveau kan tillen.

Bol probeert nu veertien passen te maken tussen de hordes, terwijl ze vijftien gewend was. "Het is nog heel erg wennen", zei ze over de verandering. "Ik merk dat ik mijn hoofd er heel erg bij moet houden, want de automatische piloot is om in heel hoog tempo te gaan."

Ondanks het feit dat Bol nog moet wennen, bleef de 23-jarige Amersfoortse met 52,43 in Florence slechts vier tienden boven haar persoonlijk record. Twee jaar geleden noteerde ze 52,03 in haar bronzen race op de Olympische Spelen in Tokio.

"Dit laat in ieder geval zien dat die veertienpas goed werkt", zei Bol. "Dit was pas mijn tweede race, al was de vorige zelfs meer een soort trainingswedstrijd. Door nu meer wedstrijden te lopen en te trainen, gaat die automatische piloot er vanzelf uit."