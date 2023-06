Bol in topvorm naar FBK Games: superieure zege en toptijd op 400 meter horden

Atlete Femke Bol heeft vrijdag indruk gemaakt op de 400 meter horden bij de Diamond League-wedstrijd in Florence. De Amersfoortse won met overmacht en noteerde een toptijd van 52,43 seconden.

Met die tijd bleef Bol vier tienden boven haar persoonlijk record (52,03 seconden), dat ze twee jaar geleden liep tijdens haar bronzen race op de Olympische Spelen in Tokio. Dat terwijl de winnares van WK-zilver pas een week aan het outdoorseizoen bezig is. Haar rivale Sydney McLaughlin ontbrak in Florence.

Bol nam al halverwege de race de leiding en was vervolgens een klasse apart bij de discipline over tien horden. De Amerikaanse Shamnier Little eindigde op bijna een seconde als tweede achter de Nederlandse (53,38). De Amerikaanse nummer drie Anna Hall was zelfs twee seconden langzamer (54,42).

"Dit is een geweldig resultaat. De race voldeed aan al mijn verwachtingen", zei de 23-jarige Bol na de race. Het was haar veertiende zege op rij op de 400 horden in de Diamond League. "Ik heb mijn ritme tussen de horden veranderd; ik maak minder passen en ben nog steeds heel snel."

Met haar overtuigende overwinning beleeft de 23-jarige Bol een uitstekende generale voor de FBK Games. Op het invitatietoernooi in Hengelo doet de drievoudig Europees kampioene zondag aan de 400 meter mee. Dit seizoen liep ze nog geen 400 meter in de buitenlucht.

Klaver loopt eerste 400 meter na zware periode

Later op de avond komt Lieke Klaver in actie in Florence. De topsprintster loopt om 21.28 uur de 400 meter. Voor de 24-jarige Klaver is het haar eerste 400 meter na een mentaal zware periode.

Klaver zei recent dat ze overprikkeld was geraakt na de EK indoor in Istanboel (2-5 maart), waar ze goud (4x400 meter) en zilver (400 meter) won. Ze kampte met spontane huilbuien en had last van een verslechterd geheugen en concentratieverlies.