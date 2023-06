Denver Nuggets deelt in jacht op historische NBA-titel eerste tik uit in finale

Denver Nuggets heeft vrijdag de eerste tik uitgedeeld in de NBA Finals. Onder aanvoering van sterspeler Nikola Jokic werd Miami Heat in Denver met 104-93 opzijgezet.

De Nuggets legden de basis voor de overwinning in de eerste drie kwarten. Jokic was met 27 punten, 10 rebounds en 14 assists weer eens de waardevolste speler. Jamal Murray (26 punten, 6 rebounds, 10 assists) was ook op schot.

Vorige maand bereikte Denver Nuggets de finale door het Los Angeles Lakers van vedette LeBron James uit te schakelen. De Nuggets werden nog nooit kampioen en stonden überhaupt nog nooit in de finale.

Miami Heat gaf in de halve eindstrijd een zeker lijkend finaleticket nog bijna uit handen. In de best-of-sevenserie tegen Boston Celtic werd een 3-0-voorsprong weggegeven, maar werd de beslissende zevende ontmoeting alsnog gewonnen.

De ploeg uit Miami staat voor de zevende keer in de NBA Finals. In 2006, 2012 en 2013 leverde dat de titel op. In 2011, 2014 en 2020 werd naast het kampioenschap gegrepen.