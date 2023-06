Hassan nog altijd vol verwondering over marathon: 'Alsof er iemand anders liep'

Sifan Hassan vindt het vijf weken na haar sensationele zege in Londen nog altijd moeilijk te beseffen dat ze een marathon gewonnen heeft. De Nederlandse atlete maakt komend weekend bij de FBK Games haar rentree op de baan.

"Ik heb de race helemaal teruggekeken, maar het voelde alsof ik naar een andere persoon keek. Alsof het een film was", vertelt Hassan, die op 23 april in de Britse hoofdstad naar 2:18.33 snelde en zo het Nederlands record verpulverde.

Extra bijzonder was dat het de eerste en tot dusver enige keer was dat ze een marathon liep. "Vooraf was ik heel zenuwachtig, ik had totaal niet verwacht dat ik meteen zou kunnen winnen. Ik vind het nog altijd supergaaf dat het gelukt is."

De regerend olympisch kampioene op de 5.000 en 10.000 meter heeft door haar winst in Londen meer respect gekregen voor marathonlopers, vertelt ze met een glimlach. "Ik zag Abdi Nageeye in de dagen na een marathon weleens een beetje gek lopen en dan moest ik lachen. Maar nu weet ik zelf hoe het voelt. Mijn benen waren kapot, het was al zwaar om de trap op en af te lopen. Gelukkig was de pijn na vijf dagen weg."

Hassan voldoet op 5.000 en 10.000 meter aan WK-limiet

Ondanks het succes in Londen zal het nog even duren totdat Hassan weer een marathon loopt. De geboren Ethiopische is de komende maanden louter op de baan actief, met de WK in augustus in Boedapest als piekmoment.

Het is zeker dat ze in de Hongaarse hoofdstad niet meedoet aan de marathon. Maar welke afstanden ze wel loopt, is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk houdt ze het op twee afstanden en dan liggen de 5.000 en de 10.000 meter voor de hand. Op de Spelen in Tokio in 2021 liep Hassan ook nog de 1.500 meter en pakte ze brons.

"Op dit moment heb ik op de 5.000 meter en de 10.000 meter voldaan aan de WK-limiet. Het is nu dus geen moeilijke puzzel. Op de 1.500 meter heb ik de WK-limiet nog niet gelopen. Ik heb sowieso al bijna twee jaar geen 1.500 meter gelopen, dus ik weet niet hoe ik ervoor sta op die afstand. Dat gaan we komend weekend zien."