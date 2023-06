Sifan Hassan staat voor test op FBK Games na mentaal zware trainingsweken

Sifan Hassan heeft geen idee waartoe ze in staat is op de FBK Games, waar ze komend weekend na haar sensationele marathonwinst in Londen haar rentree maakt op de baan. De dertigjarige Nederlandse atlete heeft mentaal zware trainingsweken achter de rug.

"Het schakelen was lastig, vooral mentaal", vertelde Hassan donderdag op een persmoment in Amersfoort. "Voor de marathon moest ik veel rust nemen, nu kan dat niet. Ineens moet ik weer volle bak trainen en in hoog tempo. Dat vraagt om een aanpassing van je lichaam, maar ook om een mentale aanpassing. Het hoofd bestuurt de benen en die mentale schakel vond ik het lastigst."

Het is qua afstand ook een enorme overgang. Het is pas vijf weken geleden dat Hassan de dik 42 kilometer in Londen aflegde in een Nederlands record (2.18.33). Nu wacht zondag in Hengelo de 1.500 meter. Zaterdagavond loopt ze in het Fanny Blankers-Koen Stadion ook nog de 10 kilometer.

"Ik ben benieuwd hoe snel ik ben", vervolgde Hassan, voor wie de FBK Games een eerste test is richting de WK in Boedapest in augustus. De regerend olympisch kampioen op de 5.000 en 10.000 meter komt in de Hongaarse hoofdstad alleen op de baan in actie en dus niet op de marathon.

"Ik heb wedstrijden nodig om weer te wennen aan het lopen op de baan en om diep te kunnen gaan. Dat kan ik op trainingen. Na Hengelo weet ik beter waar ik sta."

Sifan Hassan donderdag op het persmoment in Amersfoort. Foto: ANP

'Landen op Schiphol voelt altijd als thuiskomen'

Het is voor Hassan extra bijzonder dat ze juist op de FBK Games haar rentree maakt op de baan. Het worden niet alleen haar eerste baanwedstrijden van het seizoen, maar ook haar eerste wedstrijden in Nederland in twee jaar.

De in Ethiopië geboren Hassan woont en traint al jaren in de Amerikaanse staat Utah. Twee dagen na de FBK Games vliegt ze weer terug naar de Verenigde Staten om verder te trainen richting de WK.

"In Utah is het warm en droog en kan ik op hoogte trainen. Dat is ideaal. Althans, het is niet de fijnste plek om te trainen, maar ik word daar wel beter. Het liefst zou ik in de bossen bij Nijmegen trainen. Dat is heerlijk, maar minder zwaar. Nederland voelt ook nog steeds als mijn thuis."

Dat merkte Hassan toen ze donderdagochtend vanuit de VS aankwam in Nederland. "Hoelang ik ook weg ben geweest uit Nederland, landen op Schiphol voelt altijd als thuiskomen. Ik ben in Ethiopië geboren, dat land zit in mijn hart. Maar Nederland ook. Daarom kijk ik er extra naar uit om zaterdag en zondag in Hengelo te lopen."