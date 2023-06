Bart Deurloo (32) maakt verrassende rentree als turner: 'Toch te vroeg gestopt'

Delen via E-mail

Bart Deurloo pakt zijn turncarrière weer op. De 32-jarige Ridderkerker zwaaide begin dit jaar af, maar heeft spijt van die beslissing. Hij mikt nu op een plek in de selectie voor de WK in Antwerpen van komend najaar, waar hij plaatsing voor de Olympische Spelen kan afdwingen.

Sinds zijn afscheid als turner in februari richtte Deurloo zich op een loopbaan als coach van de Nederlandse mannenselectie. Hij bleef daarnaast zelf trainen en merkte dat het weer begon te kriebelen.

Deurloo vertelde onlangs aan bondscoach Dirk Van Meldert en technisch directeur Jeroen van Leeuwen terug te willen keren als turner. Inmiddels heeft hij dus de knoop doorgehakt. Deurloo hoopt op een plek in de selectie van de WK turnen in Antwerpen, die op 30 september van start gaan. Daar kan hij zich plaatsen voor zijn uiteindelijke doel: de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.