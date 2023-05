Griekspoor 'doodziek' van nederlaag na slijtageslag van bijna vijf uur in Parijs

Tallon Griekspoor is naar eigen zeggen "doodziek" van de nederlaag tegen de Pool Hubert Hurkacz in de tweede ronde van Roland Garros. De nummer twee van Nederland was tegen de nummer dertien van de plaatsingslijst één game verwijderd van de zege. Hij verloor uiteindelijk in vijf sets in een wedstrijd van 4 uur en 44 minuten.

"Dit is heel pijnlijk", zei Griekspoor na de wedstrijd tegen persbureau ANP. "Ik had anderhalve set eigenlijk weinig te vertellen, maar ik draaide het vervolgens heel goed om. Ik kreeg de kans het duel uit te serveren, maar dat deed ik niet. Vervolgens werd het een slijtageslag en werd ieder punt een strijd."

Griekspoor stond in de vierde set met 5-3 voor en mocht bij 5-4 serveren voor de zege. Onder druk maakte hij een aantal cruciale fouten. "Ik wilde net iets te veel en net te graag", zei de mondiale nummer 39. Uiteindelijk won Hurkacz met 6-3, 5-7, 6-7 (13), 7-6 (5) en 6-4.

Volg nieuws over tennis Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom tennis Blijf met meldingen op de hoogte

"Ik had de bal ook in het spel kunnen houden, maar ik ben ook zo ver gekomen door de punten zelf te halen. Dan verlies ik hem liever zo dan dat ik verlies omdat ik hem het spel laat maken. Ook credits voor hem voor hoe hij het heeft omgedraaid."

In de vijfde set had Griekspoor tot 4-3 steeds een voorsprong, maar bij 4-4 leverde hij zijn servicegame in. "Mentaal hield ik me wel aardig en fysiek voelde ik me in de vijfde set ook wel redelijk goed, ondanks dat het een aanslag op het lichaam was. Nu even een paar dagen rust, ook om dit te verwerken. Maar dat zal wel even duren."