Griekspoor kan net niet stunten in zinderende vijfsetter op Roland Garros

Tallon Griekspoor is woensdag na een zinderende tweederondepartij tegen Hubert Hurkacz uitgeschakeld op Roland Garros. De nummer twee van het Nederlandse tennis moest in een vijfsetter het hoofd buigen voor de als dertiende geplaatste Pool: 3-6, 7-5, 7-6 (13), 6-7 (5) en 4-6.

Griekspoor en Hurkacz maakten er een spektakelstuk van op baan 7 in Parijs. Griekspoor mocht in de vierde set bij een 5-4-voorsprong serveren voor de wedstrijd, maar gaf zijn game weg. Daarna trok Hurkacz zowel de vierde als de vijfde set naar zich toe. De partij duurde in totaal 4 uur en 44 minuten.

Met name de derde set werd een thriller. Griekspoor overleefde in de tiebreak vijf setpoints en was met zijn zesde setpoint wel succesvol. De tiebreak duurde een klein half uur.

Vorig jaar verloor de 26-jarige Griekspoor ook in de tweede ronde. Toen was de Amerikaan Brandon Nakashima in drie sets te sterk. Griekspoor bereikte begin dit jaar op de Australian Open voor het eerst de derde ronde van een Grand Slam-toernooi.

Door de aftocht van Griekspoor zijn er geen Nederlanders meer actief in het enkelspel. Botic van de Zandschulp verloor in de eerste ronde van de Argentijnse qualifier Thiago Tirante. De Veenendaler zei later dat hij kampte met een voetblessure. Bij de vrouwen ging Arantxa Rus onderuit tegen de Oostenrijkse Julia Grabher.

Griekspoor en Hurkacz aan elkaar gewaagd

Griekspoor begon tegen Hurkacz niet zoals gehoopt. De Nederlander verloor meteen zijn eigen servicebeurt en zag zijn tegenstander weinig fouten maken. Ook in de tweede set verloor Griekspoor zijn eigen game, waarna hij uit frustratie zijn racket op de grond gooide.

Maar de nummer 39 van de wereld liet zich niet van de wijs brengen en brak Hurkacz daarna tweemaal. De derde set was het hoogtepunt van de wedstrijd. De tiebreak, die ruim 24 minuten duurde, werd een prooi voor Griekspoor. Hij benutte zijn zesde setpoint, nadat de Pool er vijf had gemist.

Griekspoor kon in de vierde set het karwei afmaken. Hij mocht bij een 5-4-stand serveren voor de wedstrijd, maar werd gebroken. In opnieuw een spannende tiebreak was ditmaal Hurkacz de betere. De Nederlander werd in de vierde set ook nog behandeld aan zijn voet.

De vijfde set leek opnieuw af te stevenen op een tiebreak, maar Griekspoor verloor zijn laatste servicebeurt. Hurkacz liet deze kans niet onbenut en maakte het bij zijn eerste matchpoint af. In de derde ronde neemt Hurkacz het op tegen de Peruaan Juan Pablo Varillas, die Roberto Bautista Agut uit Spanje in vijf sets versloeg.