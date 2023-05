Usain Bolt mist markante opvolgers in atletiek en biedt bond zijn hulp aan

Delen via E-mail

Usain Bolt heeft zich bij de internationale atletiekbond World Athletics aangeboden om te helpen de atletiek weer populairder te maken. Volgens de achtvoudig olympisch kampioen is de interesse in de sport afgenomen sinds hij zes jaar geleden een punt achter zijn carrière heeft gezet.

"Na mij is het een beetje bergafwaarts gegaan qua persoonlijkheden, al zal het op termijn vast beter worden. Er komt nieuw talent aan. Ik heb al een paar persoonlijkheden gezien die de sport nodig heeft", zegt Bolt tegen persbureau Reuters.

Bolt is in contact geweest met World Athletics en heeft de bond laten weten graag te helpen om de sport geliefder te maken. "Maar ik wacht nog op een voorstel", vertelt de 36-jarige Jamaicaan.

"Ik heb me aangeboden en ze laten weten dat ik graag meer bij de sport betrokken wil zijn, zo lang ze dat maar willen. We hebben met elkaar gesproken, maar moeten afwachten waar het op uitdraait."

Bolt werd in 2008, 2012 en 2016 olympisch kampioen op zowel de 100 als 200 meter. In 2012 en 2016 pakte hij ook olympisch goud op de 4x100 meter. De veelvoudig wereldkampioen heeft nog altijd het wereldrecord in handen op de 100 meter (9,58) en 200 meter (19,19).